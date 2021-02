Camion di traverso , auto che faticano a rimanere in carreggiata. Il crollo delle temperature , abbondantemente previsto nei giorni scorsi, ha causato diversi disagi nei centri ai piedi dell'Etna. Sulla statale 284 , nel tratto Bronte-Maletto-Randazzo, la strada è ghiacciata.

Fortunatamente non ci sono stati incidenti. Non è ancora chiaro se ci siano stati ritardi nel passaggio del mezzo spargisale. La situazione è migliorata a partire dalle 8.30, e in questi minuti la viabilità sulla statale è tornata sotto controllo.