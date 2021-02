I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato i catanesi Orazio e Antonino Santonocito, padre e figlio, rispettivamente di 67 anni e 37 anni. Insieme ai due è stato arrestato il 39enne Swijethunga Mudeyanselage, originario dello Sri Lanka: tutti sono ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

I tre sono stati fermati dai carabinieri in via Marconi, a Tremestieri Etneo, nel momento in cui i Santanocito stavano ancorando uno scooter Peugeot 300 sul cassone di un furgone Piaggio Porter, mentre Mudeyanselane era a bordo di un'auto di supporto. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei carabinieri, i tre si sono giustificati dicendo che erano stati incaricati dallo stesso proprietario del trasposto dello scooter, rimasto in panne. La motivazione è stata considerata poco convincente dai carabinieri.

In caserma, inoltre, le autorità hanno scoperto che i due catanesi avevano già dei precedenti e che il legittimo proprietario dello scooter, proprio in quel momento, si trovava presso la stazione dei carabinieri di Pedara per formalizzare la denuncia per il furto dello scooter.