I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 45enne per lesioni personali e sequestro di persona dopo la segnalazione di una 32enne, che alle tre del mattino ha chiamato i carabinieri dicendo di essere stata picchiata. La donna, originaria della Romania, aveva invitato l'uomo nella propria abitazione ma, durante la serata, gli animi si sarebbero accesi.

Così, a seguito di una lunga discussione, la donna ha deciso di riaccompagnare l'ex compagno a casa. Questo ha invitato più volte la 32enne a entrare e, dopo essersi trovata da sola a casa dell'uomo, è stata strangolata e bloccata dal suo aguzzino.

Il frastuono in piena notte ha attirato le attenzioni di un vicino, che spaventatosi per il forte rumore si è recato nell'abitazione dell'uomo per tentare di fermarlo. Così la 32enne è riuscita a scappare, mettersi sulla propria auto e tornare a casa. Qui, con l'aiuto di due amici ha potuto chiamare i soccorsi e denunciare il fatto ai carabinieri. La donna è stata trasportata all'ospedale Garibaldi di Catania, dove i medici le hanno diagnosticato una frattura delle ossa nasali e contusioni sparse, con una prognosi di 30 giorni. Il 45enne è stato condotto nella casa circondariale di piazza Lanza.