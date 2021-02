Torna sotto i riflettori delle forze dell'ordine il pub Area51 di via Coppola , a Catania. L'attività commerciale era già finita nel mirino il 9 febbraio , quando i carabinieri, insieme alla polizia municipale, hanno sorpreso all'interno del pub tre persone che ascoltavano musica ad alto volume . Al termine dell'ispezione scattarono le multe per il mancato rispetto delle misure anti Covid-19 , in particolare per il mancato utilizzo delle mascherine di protezione e l'assenza di distanziamento sociale. L'attività, inoltre, venne sospesa per cinque giorni.

Adesso il questore ha fatto notificare un nuovo provvedimento che dispone la chiusura per 15 giorni. Per Area51, come comunicato dalla polizia in un comunicato stampa, è il quarto atto di questo tipo. L'attività era già stata chiusa l'11 settembre 2019, il 13 maggio 2020 e per trenta giorni il 23 settembre sempre del 2020. In passato si sarebbero verificati diverse risse, una di queste anche con un ferito grave, cominciate all'interno e poi proseguite in strada.

Nonostante la chiusura di settembre dello scorso anno il titolare avrebbe comunque continuato ad aprire le porte del pub. Consentendo quindi la presenza dei clienti, ma con l'accortezza di farli entrare da un ingresso sul retro. Lasciando invece gli ingressi principali apparentemente sbarrati. La questura inoltre ha notificato al Comune di Catania la richiesta di revoca l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.