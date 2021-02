Una spettacolare eruzione è in corso nel cratere di sud-est dell'Etna . Un'altissima colonna di fumo e qualche boato Il fronte del vulcano che negli ultimi mesi di settembre e dicembre ha dato vita a momenti di paura ma anche di grande curiosità, in questi minuti si ripete, sorprendendo curiosi e appassionati.

Foto di Elio Longhitano Foto di Marcello La Rosa

Intanto, da diversi territori della provincia arrivano segnalazioni in merito alla caduta di materiale piroclasitco, anche di grosse dimensioni. Specie in alcune località alle pendici del vulcano. Secondo fonti vicine a MeridioNews le eruzioni stanno riguardando più punti del versante di sud-est. Ancora però non è possibile stabilire se il fenomeno si evolverà.

«Dalle ore 16 circa è stato osservato - spiegano dall'Ingv - l'inizio di un trabocco lavico dal versante orientale del cratere di Sud-Est che alle 16.05 ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono. Dalla stessa bocca emerge un trabocco lavico che ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo la parete occidentale della valle del Bove». L'unità di crisi dell'aeroporto di Catania si riunirà alle 18.15 per valutare la situazione.