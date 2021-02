Un i ncendio , poco prima di mezzanotte , si è sviluppato all'interno dell' ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale . Il fatto ha creato non poco panico all'interno del nosocomio. Il rogo, secondo le prime informazioni, è divampato nel reparto di Radiologia e ha interessato uno dei macchinari. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il fumo che si è sprigionato ha invaso l'ala del reparto Covid-19 dove si trovavano ricoverati sei pazienti .

Un incendio, poco prima di mezzanotte, si è sviluppato all'interno dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Il fatto ha creato non poco panico all'interno del nosocomio. Il rogo, secondo le prime informazioni, è divampato nel reparto di Radiologia e ha interessato uno dei macchinari. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il fumo che si è sprigionato ha invaso l'ala del reparto Covid-19 dove si trovavano ricoverati sei pazienti.

Immediato l'intervento da parte de vigili del fuoco dei distaccamento di Acireale, Catania Sud e Catania Nord. Sul posto anche carabinieri e la polizia di oltre a diverse ambulanze . Da quanto si apprende dalla sala operativa dei pompieri i sei pazienti sono stati tratti in salvo e trasferiti in un'altra ala del nosocomio. Nessuna sarebbe rimasto ferito e intossicato. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino poco prima delle 5 del mattino. Indagini in corso.