I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato 14 chilogrammi di marijuana e hanno tratto in arresto A.S., 62 anni, nato a Paternò e residente a Ragalna, per il reato di detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente. L’attività, secondo quanto comunicato dai militari in una nota stampa, è iniziata durante un'ordinaria attività di controllo economico del territorio.

Nel corso del servizio è stato notato, in corrispondenza del casello autostradale di San Gregorio, l'uomo alla guida di un furgoncino commerciale. L’inizio delle operazioni di controllo, con la richiesta dei documenti identificativi, ha da subito determinato la reazione nervosa dell’uomo, che ha indotto i militari ad approfondire le ricerche.

È stata pertanto effettuata la perquisizione del furgone e sono stati rinvenuti, occultati nel mezzo, 12 plichi sigillati contenenti 14 chilogrammi di marijuana di tipo skunk, caratterizzata da elevato potenziale stupefacente. A.S. è stato così tratto in arresto in flagranza di reato.