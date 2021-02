Duemila maschirine FFP2 e 14.640 mascherine FFP per un valore complessivo di circa 38mila euro sono state rubate dall'ospedale Cannizzaro di Catania lo scorso 4 gennaio. Adesso, gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno denunciato il 36enne B.D. e il 34enne M.F. per il reato di furto aggravato in concorso.