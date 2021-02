Incidente a Paternò, via Emanuele Bellia , a scontrarsi attorno alle 9 di stamattina una Peugeot 5008 con alla guida una donna e uno scooter Honda 300 bianco con a bordo due ragazzi.

La dinamica non è ancora chiara, entrambi i mezzi marciavano nella stessa direzione. Lo Scooter è volato per almeno una ventina di metri andando a sbattere contro un’auto parcheggiata, dei paletti dissuasori e dei vasi in cemento dell’arredo urbano.

Sono intervenute due ambulanze del 118, oltre che i vigili urbani. Uno dei due ragazzi, il passeggero, è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, le sue condizioni sarebbero piuttosto serie, l’altro è stato invece portato all’ospedale di Paternò.