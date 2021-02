Due automobili distrutte e una tettoia bruciata in una proprietà privata tra via Almirante e contrada Spirini, nei pressi del parco suburbano pizzo Filicia . Questo il bilancio di un rogo divampato ieri sera, intorno alle 20, a Maletto , in provincia di Catania. Sul posto, allertati dalla sala operativa del comando provinciale di Catania, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del Comune pedemontano e quelli provenienti da Randazzo, che hanno evitato che le fiamme, visibili anche a notevole distanza, si propagassero in una abitazione adiacente .

Due automobili distrutte e una tettoia bruciata in una proprietà privata tra via Almirante e contrada Spirini, nei pressi del parco suburbano pizzo Filicia. Questo il bilancio di un rogo divampato ieri sera, intorno alle 20, a Maletto, in provincia di Catania. Sul posto, allertati dalla sala operativa del comando provinciale di Catania, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del Comune pedemontano e quelli provenienti da Randazzo, che hanno evitato che le fiamme, visibili anche a notevole distanza, si propagassero in una abitazione adiacente.

I luoghi sono stati messi in sicurezza e sono in corso accertamenti, anche da parte dei carabinieri, per stabilire le cause dell'incendio. Al momento non si è esclude la pista dolosa. Le auto, secondo quanto appreso da MeridioNews, erano parcheggiate a qualche metro di distanza tra loro.