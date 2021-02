Arrestato a Librino il 46enne D.A.S., dopo essere stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina e materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. L'uomo, il cui nucleo familiare è risultato percettore del reddito di cittadinanza, aveva nell'abitazione anche munizioni. L'appartamento, infine, è risultato allacciato abusivamente alla rete pubblica.

Nel corso dei controlli, hanno bussato alla porta del 46enne numerosi acquirenti, ignari del fatto che le persone presenti fossero agenti in borghese. Per molti di loro è scattata la denuncia per mancato rispetto delle norme anti-Covid. In un caso è stato accertato che un uomo non si sarebbe potuto trovare a Catania perché sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso.