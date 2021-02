Una stanza da letto arredata con un impianto di luci stroboscopico e un palo da lap dance . A sistemare la camera dell'appartamento in via Trigona a Catania, con tanto di luci soffuse e sottofondo musicale , per consentire a una donna di 50 anni di prostituirsi sarebbe stato 42enne di Palagonia. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante per favoreggiamento della prostituzione .

Una stanza da letto arredata con un impianto di luci stroboscopico e un palo da lap dance. A sistemare la camera dell'appartamento in via Trigona a Catania, con tanto di luci soffuse e sottofondo musicale, per consentire a una donna di 50 anni di prostituirsi sarebbe stato 42enne di Palagonia. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante per favoreggiamento della prostituzione.

Il 42enne, infatti, si sarebbe anche occupato di pubblicare gli annunci su un giornale specializzato, contrattare al telefono il prezzo delle prestazioni della signora (80 euro) e poi di accompagnare il cliente fino all’abitazione. In caso di necessità per questioni di sicurezza, l'uomo sarebbe anche rimasto là fuori per potere intervenire. A segnalare ai militari un anomalo andirivieni di uomini all'interno di quell'appartamento sono stati alcuni residenti della zona.