« Tu non esci da qua se non con me. Ti rovinerò la vita. Non ti farò uscire più da casa e ti farò togliere le figlie ». Sono queste alcune delle minacce che un uomo di Adrano avrebbe rivolto alla ex compagna dopo averla segregata in casa . A chiamare il centralino del 112 è stata la stessa vittima. Giunti sul posto, i carabinieri hanno arrestato in flagranza il 38enne per maltrattamenti in famiglia e violenza privata .

«Tu non esci da qua se non con me. Ti rovinerò la vita. Non ti farò uscire più da casa e ti farò togliere le figlie». Sono queste alcune delle minacce che un uomo di Adrano avrebbe rivolto alla ex compagna dopo averla segregata in casa. A chiamare il centralino del 112 è stata la stessa vittima. Giunti sul posto, i carabinieri hanno arrestato in flagranza il 38enne per maltrattamenti in famiglia e violenza privata.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato la sorella dell’uomo che stava litigando con il fratello a difesa della vittima. L’ex coppia è stata portata in caserma dove la donna ha spiegato che, a seguito della sua decisione d’interrompere per incompatibilità caratteriale la relazione sentimentale con l’ex compagno, aveva accettato l’invito dei familiari ad andare a casa loro per cercare una soluzione.

Intanto, in caserma è arrivato anche l'ex marito della donna con l'intenzione di agire fisicamente contro l’aggressore. L’uomo, bloccato all’ingresso dal militare in servizio di piantone, è comunque venuto alle mani con il fratello dell’arrestato. I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.