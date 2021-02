Arrestati un uomo di 38 anni e una donna di 41 ad Aci Catena. I due, fratello e sorella, sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri della vicina stazione di Aci Sant'Antonio hanno notato il continuo via vai dall'abitazione in cui due vivono in via Finocchiari e hanno deciso di compiere una perquisizione.