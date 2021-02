«Hai distrutto un pezzo di un luogo sacro , mantenuto con fatica, dentro una città che non può neanche permettersi di custodire i suoi beni storici con delle telecamere ». Sono le parole che don Alfio Privitera affida a un post sulla pagina Facebook del santuario della Madonna della Sciara di Mompileri . Lì, racconta del violento incidente avvenuto ieri, quando un'automobile ha sbattuto contro i cancelli del luogo di culto. Il guidatore, dopo l'impatto, è fuggito via .

Subito dopo, i cancelli della struttura si mostravano completamente divelti, e le pietre del muretto riversate per strada. Tra le macerie, anche il cerchione di una Peugeot. Probabilmente appartenuto all'auto che ha urtato violentemente contro la struttura d'accesso del santuario, nel territorio di Mascalucia.

A dare testimonianza dell'incidente, avvenuto probabilmente a causa dell'alta velocità, anche i segni sull'asfalto: «Cento metri di frenata e una salita non hanno potuto minimamente limitare la velocità a cui stavi procedendo...», scrive don Alfio rivolgendosi sempre all'ignoto guidatore. Fuggito, fa notare il sacerdote, «senza pensare che adesso, per noi, rimettere in piedi ciò che hai distrutto comporterà dei seri problemi poiché noi qui i soldi li raccogliamo a monetine da centesimi».