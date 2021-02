Quindici persone in carcere , dodici persone già dietro le sbarre - a cui è stata notificata la misura cautelare - quattro agli arresti domiciliari e due obblighi di presentazione in questura. Sono i numeri dell' operazione Adrano libera , portata a termine dalla polizia etnea nelle scorse ore. Sotto la lente d'ingrandimento è finito nuovamente il clan Santangelo-Taccuni di Adrano . Al vertice della cosca, nonostante già detenuto, ci sarebbe stato Gianni Santangelo .

Quindici persone in carcere, dodici persone già dietro le sbarre - a cui è stata notificata la misura cautelare - quattro agli arresti domiciliari e due obblighi di presentazione in questura. Sono i numeri dell'operazione Adrano libera, portata a termine dalla polizia etnea nelle scorse ore. Sotto la lente d'ingrandimento è finito nuovamente il clan Santangelo-Taccuni di Adrano. Al vertice della cosca, nonostante già detenuto, ci sarebbe stato Gianni Santangelo.

Sul territorio avrebbero operato Antonino Bulla, Antonino e Giuseppe La Mela, Carmelo Scafidi e Toni Ugo Scarvaglieri. Quest'ultimo è un volto noto non solo per i precedenti penali ma anche per essere stato immortalato in un'intervista che Striscia La Notizia realizzò a settembre 2017 proprio ad Adrano, all'indomani dell'affissione di alcuni finti necrologi in cui si annunciava la morte di Valerio Rosano, passato da boss in ascesa a pentito, disconosciuto anche dalla famiglia di sangue che lo ha ripudiato.

«Il clan si occupava di droga con un canale di approvvigionamento in provincia di Varese (in Lombardia) ma anche in Campania e Calabria», spiega il capo della squadra mobile etnea Marco Basile. «Il gruppo per ottenere liquidità - continua il dirigente - si è reso protagonista anche del furto di un bancomat, avvenuto il 13 dicembre 2018, con all'interno 25mila euro». La cosca dei Santangelo-Taccuni avrebbe utilizzato i soldi per mantenere le famiglie dei detenuti ma anche per importare droga. Nel corso dell'indagine sono state individuate tre piazze di spaccio, in cui si vendeva principalmente eroina. «I familiari di alcuni collaboratori di giustizia hanno subìto furti e danneggiamenti, anche con incendi», sottolinea il dirigente della polizia giudiziaria Nicolò Romano.

Nell'ambito dell'operazione è stata emessa anche una misura di prevenzione patrimoniale di quasi 400mila euro con una confisca di sei beni immobili, riconducibili alla moglie e al fratello di Santangelo. Tra i beni ci sono anche due appartamenti, tra cui una villetta interamente ristrutturata con soldi di provenienza illecita.

