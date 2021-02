Inizia da San Berillo il progetto del Comune di Catania riguardante l'installazione di oltre duecento telecamere in città. Stamattina i primi occhi digitali hanno trovato in via Giovanni Di Prima . L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza. «Oggi compiamo il primo atto di un progetto che aumenterà considerevolmente la capacità di controllo del territorio», ha detto il primo cittadino Salvo Pogliese .

Inizia da San Berillo il progetto del Comune di Catania riguardante l'installazione di oltre duecento telecamere in città. Stamattina i primi occhi digitali hanno trovato in via Giovanni Di Prima. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza. «Oggi compiamo il primo atto di un progetto che aumenterà considerevolmente la capacità di controllo del territorio», ha detto il primo cittadino Salvo Pogliese.

Stando ai programmi dell'amministrazione, le 213 telecamere previste dovrebbero essere tutte in funzione nel giro di cinque mesi. L'auspicio è che possano creare un effetto deterrente, nei confronti di vandali. A essere monitorate saranno sia zone del centro storico che di periferia, compresi luoghi che ospitano servizi, uffici pubblici e mercati. «Il sistema si integrerà con le azioni a carattere sociale e di controllo del territorio da parte degli organi di polizia», ha proseguito Pogliese.

Questo l'elenco delle zone in cui verranno installate le telecamere: area portuale – Ingressi nord e sud n. 3, piazza dei martiri – Via VI Aprile – Stazione Ferroviaria – Piazzale Rocco Chinnici – V.le Africa n. 16, lungomare scogliera da Piazza Europa a Piazza Nettuno n. 9, via del Rotolo n. 4, piazza G. Verga (area uffici giudiziari) n.7, via F. Crispi (area uffici giudiziari) n. 2, piazza Carlo Alberto (area mercatale) n. 6, corso Sicilia – Piazza Grenoble – P.zza della Repubblica n. 8, via G. Di Prima – Via Reggio – Via Pistone – Via delle Finanze – Via De Marco n. 11, piazza Bellini – Via Teatro Massimo n. 5, villa Pacini – Piazza Duomo – Mercato del pesce – Via C. Colombo n. 16, castello Ursino n. 5, piazza Università n. 4, via Crociferi (zona pedonale) n. 3, piazza Dante – Via Teatro Greco n. 7, villa Comunale V. Bellini n. 14, piazza Beato Angelico n. 2, piazza Aldo Moro (area a verde) n. 4, parco comunale Gioeni n. 9, piazza V. Spedini n. 5, viale M. Rapisardi dal civ. 390 a P.zza Eroi d’Ungheria n. 3, piazza Eroi d’Ungheria n. 4, Pala Catania n. 4, piazza Risorgimento n. 3, piazza Palestro n. 5, area cimiteriale zona ingressi lato est e sud n. 7, Pala Nitta n. 4, aeroporto Fontanarossa n. 4, viale Kennedy n. 13, centro sportivo comunale Piscine Nesima n. 8,area Ospedale Garibaldi Centro e zone limitrofe n. 14