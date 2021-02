Proseguono i controlli anti-Covid della polizia municipale a Catania. In via Caduti del Lavoro e a piazza Scammacca, i vigili urbani hanno disposto la chiusura temporanea di una pizzeria e di un pub per il mancato rispetto delle distaniamento davanti ai locali . Agli esercenti è stata elevata la multa di 400 euro, mentre gli esercizi commerciali non potranno aprire per cinque giorni.

Proseguono i controlli anti-Covid della polizia municipale a Catania. In via Caduti del Lavoro e a piazza Scammacca, i vigili urbani hanno disposto la chiusura temporanea di una pizzeria e di un pub per il mancato rispetto delle distaniamento davanti ai locali. Agli esercenti è stata elevata la multa di 400 euro, mentre gli esercizi commerciali non potranno aprire per cinque giorni.

Sanzione anche per quattro operatori del mercatino delle pulci, trovati senza mascherine, e per due rivenditori abusivi che operavano davanti l'ingresso della villa Bellini. Ambulanti multati anche nelle vie Vincenzo Giuffrida, Imperia, Castiglione, Sturzo, Antoniotto Uso di Mare, alla rotonda di San Nullo e nei viali Ulisse e Marco Polo. In questo caso a essere venduti erano non solo prodotti alimentari ma anche i rotoloni di carta, a cui MeridioNews ha dedicato un approfondimento.

In seguito a una segnalazione partita dalla questura, i vigili hanno verbalizzato anche un rivenditore di ricambi per go kart a piazza dei Martiri. L'uomo è risultato sprovviso dell'autorizazione amministrativa al commercio. Nel complesso i verbali elevati superano l'importo di 31mila euro.