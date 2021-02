Un 45enne è stato arrestato dai Falchi di Catania dopo essere stato trovato a spacciare dall'interno della propria abitazione, nel quartiere di San Berillo Nuovo . A.T. - questo il nome dell'arrestato - stava scontando una pena a 12 anni per fatti relativi alla vendita di droga .

L'uomo ha tentato di ritardare la perquisizione, per prendere tempo e lanciare una borsetta con dentro la droga. Recuperata su un albero, al suo interno gli agenti hanno trovato 55 grammi di cocaina e due bilancini di precisione. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche mille euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi.