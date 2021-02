I poliziotti lo hanno raggiunto sul posto di lavoro per arrestarlo. Salvatore Fallica, biancavillese di 46 anni, appartenente alla famiglia mafiosa Toscano Tomaselli, è stato fermato a seguito di una misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado. La corte di Assise d'Appello ha confermato la pena dell'ergastolo condannando Fallica per il reato omicidio premeditato con armi, eseguito in concorso con un altro uomo G.L., che è deceduto.