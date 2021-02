È stata ricordata stamane Salvina Consoli. La maestra della scuola elementare di Belpasso morta lo scorso 21 gennaio a causa di un’infezione da Covid-19. Nel corso di una semplice ma toccante cerimonia, Carmelo Guglielmino, parroco della parrocchia di Cristo Re, ha benedetto una statua di Madre Teresa di Calcutta, figura a cui è stato dedicato l'istituto.

La scultura è stata donata dalla famiglia in ricordo della maestra, che recentemente era andata in pensione. I piccoli ex alunni della docente hanno dedicato dei pensieri alla loro insegnante. «Ricorderemo sempre il tuo sorriso ed i tuoi abbracci». «Resterai sempre nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai». E ancora: «Maestra ricorderemo anche il suono della campanella che usavi quando in classe c'era troppo baccano».

Nel cortile dell'istituto erano presenti la dirigente scolastica, Giuseppina Ferrante, il sindaco di Belpasso Daniele Motta, il marito Sebastiano Sinitò e le due figlie Valentina e Fabiola, ed il piccolo nipotino Fabio. Presente anche una delegazione della locale sezione della Misericordia che ha ricevuto una donazione da parte della famiglia. Al grido di «ciao maestra», i bimbi hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi.