Il Comune di Catania ha pubblicato i bandi per chiedere l'affidamento di due immobili confiscati alla mafia. Si tratta di una bottegia in via delle Calcare 110-112, nel quartiere di San Cristoforo, e di un immobile al piano terra in via Anapo, nella zona del Rotolo. L'assegnazione sarà per sei anni e a titolo completamente gratuito.