Uno spazio per genitori e bambini. Un’area dedicata all’allattamento o al cambio del pannolino dei neonati, attrezzata con un fasciatoio, per vivere al meglio la visita al Museo civico Castello Ursino. L'idea di un Baby pit stop dentro il monumento è di Unicef Catania e Soroptimst International che lo hanno realizzato insieme all’amministrazione comunale. «Una iniziativa di grande civiltà e attenzione concreta nei confronti delle donne - ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese - Un altro segno della fecondità della collaborazione tra pubblico e privato che caratterizza la nostra azione amministrativa».

Il responsabile regionale Unicef Vincenzo Lorefice ha sottolineato che «promuovere l’allattamento al seno significa investire sulla salute attuale e futura dei propri cittadini, auspicando che in tutta la Sicilia possano essere realizzati altri Baby pit stop». L’assessora alla Cultura Barbara Mirabella ha evidenziato «il grande valore simbolico di questo spazio per le donne e neonati che viene collocato in un luogo di grande suggestione e che rappresenta uno dei riferimenti storici per la città».