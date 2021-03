I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 18enne e un 17enne, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. La scorsa notte, grazie ad una telefonata pervenuta al 112, i militari di pattuglia sono immediatamente intervenuti in via Madonna degli Ammalati, dov’erano stati segnalati delle persone che armeggiavano vicino a uno scooter parcheggiato.