Divieto di usare mezzi a due ruote e per le auto limite massimo di 30 chilometri orari. La decisione è stata presa dal sindaco di Catania Salvo Pogliese, in seguito alla nuova caduta di cenere vulcanica seguita all'attività dell'Etna.

«Il sindaco - si legge in una nota di Palazzo degli Elefanti - ha anche disposto che già in serata si avvii una nuova raccolta della cenere vulcanica e ai cittadini viene raccomandata la massima prudenza e di limitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità». La sabbia va conferita in contenitori di piccole dimensioni accanto ai cassonetti.

Intanto rimane chiuso l'aeroporto Vincenzo Bellini. La misura presa dall'unità di crisi sarà in vigore fino alle 22.30, ma è possibile un'ulteriore proroga.