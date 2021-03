L'inaugurazione di quattro aree con spazi verdi doveva essere soltanto il primo step , ma per il completamento dell'ambizioso progetto di risanamento che vede protagonista il quartiere San Berillo si dovrà aspettare. In questo quadro rientrano i lavori di urbanizzazione in corso dei Martiri , che sono stati consegnati nel 2019. Tuttavia, per realizzare il piano che l'architetto Mario Cucinella aveva prospettato molti anni fa, manca il parcheggio multipiano di piazza della Repubblica .

Era il 29 marzo del 2019 quando il sindaco Salvo Pogliese, insieme agli assessori Barbara Mirabella e Giuseppe Arcidiacono, calcava il terreno del nuovo campetto multifunzionale e dei vialetti, mettendo un tassello definitivo al rinnovamento della zona da tempo auspicato dai residenti della zona. Sempre in quell'occasione il primo cittadino aveva annunciato la realizzazione del parcheggio su più livelli per un totale di 347 posti. L'apertura del cantiere si prospettava nel giro di sei mesi. Oggi, a distanza di due anni, del parcheggio nel quartiere che si trova a pochi passi dalla stazione centrale non c'è traccia.

L'assessore ai Lavori pubblici Enrico Trantino ammette che l'iter ha registrato diversi stop legati al dissesto finanziario dichiarato dal Comune. I problemi si sono presentati nel 2020, condizionando in modo particolare le dinamiche per la pubblicazione del bando: «I finanziamenti dell'opera provengono a scomputo degli oneri di costruzione e di concessione, quindi dai privati - afferma Trantino a MeridioNews - Le esigenze delle ditte si devono coniugare con quelle dell'amministrazione pubblica. In questo caso, alla luce della dichiarazione di dissesto, dovremmo attendere aprile, quando verrà stilato il bilancio preventivo». Ma l'amministrazione avrebbe già trovato delle soluzioni per accelerare i tempi e far sì che il bando venga pubblicato già entro marzo. «La settimana scorsa abbiamo riconvocato la conferenza dei servizi - assicura Trantino - Dove abbiamo trovato un accordo di natura tecnica con i privati che ci permette di anticipare i tempi per la pubblicazione del bando».

Su quando i catanesi potranno usare il parcheggio, Trantino non si sbilancia. «Al momento pensiamo a pubblicare il bando il prima possibile - conclude - Non sapendo esattamente quando potranno iniziare i lavori, credo sia impossibile prospettarne la fine. Mi auguro che tutto sarà realizzato entro il 2023». L'opera dovrebbe costare quasi 15milioni di euro.

Intanto nei giorni scorsi qualcuno ha danneggiato la nuova fontana installata nel vicino Corso dei Martiri. Stando a quanto appreso da MeridioNews, è stata rubata la centralina elettronica.