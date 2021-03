Nonostante il volto coperto è stato individuato e arrestato. L'accusa per il 39enne Emanuele Cubeda è di essere stato l'autore di una rapina in un supermercato di via Pacinotti, ad Acireale. I fatti risalgono all'8 agosto dello scorso anno, quando l'uomo si presentò all'orario di chiusura armato di una spranga di ferro e minacciando i dipendenti.