Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada statale 121 all'altezza di Misterbianco, in direzione Catania. Diversi i veicoli coinvolti, tra cui una Fiat 500 a cui nell'impatto si sono aperti gli airbag. Al momento, non risultano esserci persone rimaste ferite nel sinistro. Lunghe code per entrare in tangenziale.