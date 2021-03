Tre anni, nove mesi e 25 giorni. È la pena che dovrà espiare il 59enne Giovanni Costantino. L'uomo - conosciuto negli ambienti della criminalità organizzata come Nuccio u cannaleri - è stato arrestato dai carabinieri, in eseguzione di un ordine emesso dall'Ufficio esecuzioni penali. Costantino, infatti, è stato condannato per estorsione.