I cani di proprietà dei malati di Covid catanesi, che sono ricoverati in ospedale, saranno preso in custodia da due canili. Il servizio gratuito sarà garantito da due associazioni convenzionate con l'amministrazione comunale. «Abbiamo messo a punto questo protocollo - si legge in una nota congiunta del sindaco Salvo Pogliese e dell'assessore Michele Cristaldi - per venire incontro ai proprietari costretti a lasciare incustoditi e senza assistenza i loro amici a quattro zampe per cause connesse all’epidemia. Il che genererebbe un ulteriore stato d'ansia e di preoccupazione, considerato il ruolo che gli animali d'affezione svolgono all'interno del nucleo familiare e a maggior ragione per chi vive da solo. Un piccolo segnale di attenzione che rivolgiamo sia nell’interesse dei cittadini e sia degli stessi animali che rischiano di essere abbandonati per cause connesse all’emergenza sanitaria».

Le due società che si occuperanno degli animali domestici sono Arca di Noè srl e Il rifugio di Concetta srls. La prima incaricata di mettere a disposizione la struttura d'accoglienza e la seconda del trasporto, entrambe le ditte sono state l'anno scorso interessate a una serie di decreti ingiuntivi riconosciuti dal tribunale di Catania per i servizi non pagati dall'ente. Come verificato da MeridioNews in un approfondimento sulle diverse criticità che ruotano attorno alla gestione dei randagi in città, Il rifugio di Concetta è riconducibile ai Bongiorno, la famiglia finita nel mirino dell'autorità giudiziaria per il caso Nova Entra, la società che gestiva il canile di San Giovanni Galermo.

«Le attività si svolgeranno con il coordinamento dell'Ufficio Tutela Animali - si legge nella nota del Comune - raggiungibile telefonicamente ai numeri 095 7422738-095 7422764, al quale saranno comunicate le operazioni di prelevamento, trasporto, ricovero e restituzione dell'animale al legittimo proprietario. Le richieste per la custodia, in caso di emergenza nei giorni festivi, andranno inoltrate alla centrale operativa della Polizia Municipale di Catania 095 531333 che informerà le strutture incaricate dal Comune.