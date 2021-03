La collezione di casacche per Alessandro Porto prosegue. L'assessore catanese approda - quanto sarà lunga la sosta lo si vedrà - nella Lega , assumendo il ruolo di coordinatore politico in provincia di Catania e portando così a due i posti gli esponenti del Carroccio nella giunta Pogliese. Il neoleghista condividerà il proprio ruolo con Anastasio Carrà , sindaco di Motta. «Con le sue deleghe alla Protezione Civile , ha dato prova di eccellenti capacità gestionali delle emergenze e la sua scelta è motivo di soddisfazione ed orgoglio», si legge in una nota della segreteria siciliana della Lega. L'annuncio è arrivato nella giornata in cui ad arrivare a Catania - per presentarsi davanti al giudice chiamato a esprimersi sulla richiesta di processarlo per sequestro di persona - è stato Matteo Salvini .

Ripercorrere la carriera politica di Porto è un po' come mettersi in un frullatore e abbandonarsi alla forza centripeta. Consigliere comunale dell'Mpa di Raffaele Lombardo, è stato capogruppo di Con Bianco per Catania, ma anche candidato alle Regionali con Forza Italia e commissario provinciale Udc. Adesso è leghista. L'attitudine eclettica portò poco più di tre anni fa - mancavano poche settimane alle elezioni regionali - ad annunciare, con tanto di manifesti ma senza simboli di partito, il proprio sostegno al candidato presidente del centrosinistra Fabrizio Micari, salvo poi fare l'ennesima giravolta e trovare un posticino tra le fila della coalizione che ha portato Nello Musumeci a palazzo d'Orleans. Alla fine, tuttavia, l'attuale assessore di Catania non riuscì a essere eletto, dovendosi accontentare di un posto nel gabinetto dell'assessore Mimmo Turano.

A parlare di lui, ma sulla vicenda non ci sono stati ulteriori riscontri, è stato anche anche il collaboratore di giustizia Gaetano D'Aquino, nel corso del processo per concorso esterno a Raffaele Lombardo. L'ex boss ha dichiarato di averlo incontrato anche durante una riunione elettorale in un bar della zona Vulcania, ma Porto davanti al giudice ha negato la circostanza e promesso querele. Fatti tuttavia che gli valsero la citazione da parte della commissione regionale Antimafia dell'era Crocetta, quando a guidarla c'era proprio Musumeci.