Un Suv è andato a sbattere contro il guardrail ai bordi della strada. L'incidente è avvenuto stamane intorno alle 9.30, sulla strada statale 121, in contrada Giaconia, nel territorio del Comune di Belpasso. Il guidatore che si trovava da solo nell'auto è rimasto ferito. Le cause che hanno causato l'impatto, avvenuto in maniera autonoma, sono ancora da accertare.