Il Santeria, lounge bar di via Raffineria, a Catania, resterà chiuso per tre giorni per violazione delle norme anti Covid. Il provvedimento è arrivato dopo gli accertamenti dei carabinieri che, non appena sono arrivati all'interno del locale, hanno notato che si stava svolgendo una festa di compleanno nonostante fosse già trascorso l'orario consentito, contravvenendo anche al divieto di consumo all'interno degli esercizi. All'arrivo dei militari quindici persone si trovavano all'interno del locale.