Un fucile con matricola abrasa e quasi un centinaio di munizioni, tutte detenute illegalmente, sono state trovate dai carabinieri a disposizione di un 48enne di Caltagirone.

L'uomo si chiama Giovanni Sparacino e di mestiere fa il meccanico.

Il ritrovamento è avvenuto proprio all'interno del capannone usato come officina, nella zona di Granieri. L'arma sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per capire se sia stata usata in episodi criminosi. Il 48enne è stato relegato ai domiciliari.