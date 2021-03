Ruba un'auto parcheggiata noncurante della signora che era all'interno. È accaduto intorno alle 13.15 ad Aci Catena, nella centralissima Piano Umberto, turbando quella che poteva sembrare una serena giornata domenicale.

Secondo quanto raccontato da fonti vicine a MeridioNews, la donna, sulla sessantina, era rimasta in macchina, una Fiat Panda beige, ad aspettare il marito che si era allontanato per andare a fare la spesa. All'improvviso alla vettura si è avvicinato un uomo, il quale con uno scatto improvviso ha aperto lo sportello mettendosi al posto di guida. Messa in moto la macchina, è partito ad alta velocità tra la sorpresa dei presenti e con la donna a bordo, per poi abbandonarla dopo un centinaio di metri.

Una volta scesa dalla macchina, la signora è tornata molto scossa nel posto dove l'auto era stata rubata dicendo che l'uomo le aveva puntato il coltello. I presenti hanno cercato di rincuorarla. Al momento del fatto, il luogo era abbastanza affollato, viste la presenza di attività commerciali nella zona. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Acireale, che hanno confermato l'accaduto. Al momento sono in corso le ricerche del malvivente. La coppia ha sporto denuncia.