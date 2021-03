Ha minacciato con un grosso coltello da cucina il commesso di un supermercato di via Platani a Paternò e poi ha portato via cinquecento euro. Autore della rapina il 45enne Alfredo Conti. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della locale Compagnia, nei minuti in cui l'uomo aveva deciso di consegnarsi spontaneamente, dopo essere stato individuato come il responsabile.