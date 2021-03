Sequestro di beni per Giovanni Pantellaro , 57enne esponente del clan Cappello . All'uomo è stato notificato il decreto emesso dal tribunale di Catania su richiesta della procura. I sigilli sono stati posti a tre imprese individuali nel settore dell'abbigliamento e dei casalinghi, che esercitavano in altrettante postazioni fisse nel mercato all'aperto di piazza Carlo Alberto . Riconducibili a Pantellaro sarebbero tre autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune nel 2013, 2015 e 2017 . Destinatarie della prima e della terza sono state persone vicine al 57enne, mentre quella del 2015 è intestata allo stesso esponente die Cappello

Sequestro di beni per Giovanni Pantellaro, 57enne esponente del clan Cappello. All'uomo è stato notificato il decreto emesso dal tribunale di Catania su richiesta della procura. I sigilli sono stati posti a tre imprese individuali nel settore dell'abbigliamento e dei casalinghi, che esercitavano in altrettante postazioni fisse nel mercato all'aperto di piazza Carlo Alberto. Riconducibili a Pantellaro sarebbero tre autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune nel 2013, 2015 e 2017. Destinatarie della prima e della terza sono state persone vicine al 57enne, mentre quella del 2015 è intestata allo stesso esponente die Cappello

Oggetto del sequestro anche una villetta nella zona Ippocampo-San Francesco alla Rena e un appartamento con garage vicino al viale Mario Rapisardi. Bloccati anche i saldi di alcuni rapporti bancari, formalmente intestati ai familiari di Pantellaro. I beni sequestrati hanno un valore complessivo di mezzo milione di euro. Cifra non compatibile con i redditi dichiarati dall'uomo e dai suoi familiari.

Pantellaro - la cui carriera criminale annovera precedenti per minaccia, lesioni personali, traffico di droga e associazione per delinquere finalizzata alla truffa anche ai danni di compagnie assicurative - è ritenuto un soggetto socialmente pericoloso, responsabile del gruppo che fa capo a Massimiliano Salvo, boss attualmente rinchiuso in carcere e sottoposto al regime del 41 bis. Il 57enne avrebbe preso le redini del gruppo in seguito all'arresto di Salvatore Lombardo, detto Salvuccio u ciuraru. L'anno scorso Pantellaro è stato arrestato nel blitz Camaleonte, che ha portato in carcere numerosi esponenti del clan Cappello-Bonaccorsi.