Un uomo di 34 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Per lui l'accusa di avere cercato di uccidere l'ex moglie e il nuovo compagno, nel corso di una lite avvenuta sabato pomeriggio in viale Mario Rapisardi. Sul posto è arrivata una volante della polizia, trovando due auto incidentate e un gruppo di persone in stato di agitazione.

Davanti agli agenti, l'uomo ha dato un calcio alla donna e poi ha tentato di scagliarsi anche contro l'altro uomo. Dalla ricostruzione dei fatti, prima dell'aggressione fisica, il 37enne aveva tentato di investirli con l'auto. In precedenza, invece, aveva minacciato entrambi tramite i social network.

Per le vittime è stata disposta una prognosi di trenta giorni, mentre l'aggressore è finito in carcere in attesa di conoscere le disposizioni del magistrato di turno.