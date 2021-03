Da domani e per circa un mese sarà chiuso il parcheggio multipiano P4 vicino all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. La notizia è stata data dalla Sac , la società che gestisce lo scalo etneo.

La chiusura è resa necessaria per consentire i lavori di completamento delle uscite e il perfezionamento della struttura. «Sarà ovviamente consentita l’uscita alle auto già posteggiate all’interno dello stesso P4», si legge in una nota.

Sac consiglia ai viaggiatori di utilizzare in alternativa il parcheggio P6 premium. «Dal costo competitivo di due euro al giorno e i primi trenta minuti gratis, con entrata da via Fontanarossa e accesso diretto al percorso pedonale per i termoscanner», specifica la società.