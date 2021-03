Prima ha colpito alla testa il titolare di un mini-market in via Marchese di Casalotto, poi gli ha rubato diversi generi alimentari e infine è s cappato tra i binari della stazione centrale di Catania . Il tentativo di fuga, però, non è servito al 32enne Bigel Rafari . L'uomo, di origine tunisina, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile.

Prima ha colpito alla testa il titolare di un mini-market in via Marchese di Casalotto, poi gli ha rubato diversi generi alimentari e infine è scappato tra i binari della stazione centrale di Catania. Il tentativo di fuga, però, non è servito al 32enne Bigel Rafari. L'uomo, di origine tunisina, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile.

Vittima dell'aggressione è stato un 60enne originario del Senegal. L'uomo, pur ferito, è riuscito a dare ai militari elementi utili a rintracciare il ladro. Quando è stato fermato, il 32enne è stato trovato in possesso di un borsello con all'interno 1300 euro. La somma non è stata prelevata dal mini-market e per questo si ritiene possa essere provento di un altro furto. Rafari è stato rinchiuso nel carcere di Termini Imerese.