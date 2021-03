I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno denunciato una 41enne di San Pietro Clarenza , ritenuta responsabile di lesioni personali . La vicenda, maturata in una zona residenziale del centro clarentino, ha avuto come protagonisti una coppia di coniugi - lui di 58 e lei di 53 anni - e l’ex amante dell'uomo .

Una relazione extraconiugale durata molti anni fino al 2014. È quattro anni dopo, nel 2018, che la 41enne con il suo nuovo compagno e un figlio si è trasferita in un appartamento di proprietà della madre, che si trova sopra quello in cui vive la coppia. La forzata frequentazione quotidiana avrebbe risvegliato vecchi sentimenti. L'uomo, per la secondo volta, confessa il tradimento alla moglie.

L’intromissione di parenti e del compagno della 41enne, richiesta dall'uomo intenzionato a interrompere il rapporto, ha esagitato l’animo della denunciata che durante un incontro chiarificatore avrebbe assalito l’ex amante con schiaffi e calci e avrebbe tentato di soffocarlo con la sciarpa che indossava. Rivolgendosi poi alla moglie di quest’ultimo, che stava rientrando a casa con le buste della spesa in mano, le avrebbe tirato i capelli e provocato delle lesioni al viso. Per lei in ospedale i medici hanno dato ha una prognosi di cinque giorni, dieci invece quelli per il marito.