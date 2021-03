La migliore misura anti-Covid-19, nel Catanese, l’ha fornita a sorpresa l’Etna. A Giarre infatti, è impossibile camminare senza mascherina e non guasterebbero nemmeno gli occhiali di protezione. Colpa della cenere vulcanica, che domenica 7 marzo ha ricoperto diversi centri etnei, costringendo amministrazioni e cittadini a correre ai ripari. A partire dalla pulizia urgente dei tetti e delle strade per evitare problemi peggiori. Le avvisaglie erano arrivate nei giorni precedenti con dieci eruzioni in quindici giorni.