Porte e finestre rubate, armadietti fatti a pezzi e parti di cucina portate via. L'ennesimo episodio di atti vandalici a Paternò ha preso di mira il centro diurno per minori di viale Kenney. Lo stato in cui sono stati trovati i locali, situati a pochi passi dalla parrocchia del Sacro Cuore e dall'ex quarto circolo didattico, riportano al centro dell'attenzione le croniche difficoltà delle autorità a contrastare l'inciviltà.