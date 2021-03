Cinquanta ragazzi speciali della provincia di Ragusa , dai 14 ai 25 anni, che abbiano un minimo di autonomia e che siano gestibili. Sono i candidati ideali per prendere parte ai laboratori che La Casa di Toti , onlus modicana che si è aggiudicata il bando EduCare. Un progetto del dipartimento per le Politiche per la Famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri finalizzato a sostenere progetti di educazione non formale e informale e attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza sta organizzando all’interno del progetto vincitore Abilitiamo La Casa di Toti .

Cinquanta ragazzi speciali della provincia di Ragusa, dai 14 ai 25 anni, che abbiano un minimo di autonomia e che siano gestibili. Sono i candidati ideali per prendere parte ai laboratori che La Casa di Toti, onlus modicana che si è aggiudicata il bando EduCare. Un progetto del dipartimento per le Politiche per la Famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri finalizzato a sostenere progetti di educazione non formale e informale e attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza sta organizzando all’interno del progetto vincitore Abilitiamo La Casa di Toti.

«Cerchiamo ragazzi dai 14 anni in su, quindi delle scuole medie superiori, ma soprattutto i siblings - fratelli e sorelle - o amici, perché vogliamo puntare sull'integrazione», spiega a MeridioNews Muni Sigona, ideatrice dell’albergo etico La casa di Toti, che ha lavorato affiancata dall’esperto progettista Carmelo Cutrufello. «Non per forza autistici - chiarisce Sigona che è mamma di Toti, un ragazzo affetto da autismo e psicosi - ma anche con difficoltà motorie. Il laboratorio di musicoterapia e fisioterapia, in particolare, sarà dedicato proprio a loro». In tutto sono sette i laboratori in programma: Cucina creativa dolce e salato, Il giardino e l’orto speciale, Grafica e pittura su tessuti, Musica d’insieme corporeo, Panificazione, Hotellerie e servizio ai tavoli e Fotografia.

Ogni laboratorio sarà composto da otto o nove ragazzi, per un totale di 50 partecipanti per i laboratori che La Casa di Toti mette a disposizione e che si svolgeranno da metà aprile a metà ottobre, tutti i pomeriggi, nella nuova struttura di Modica. «Non possiamo accettare casi troppo gravi perché sarebbe difficile gestirli dal punto di vista psichico e motorio, ma un ragazzino sulla sedia a rotelle, per esempio, con un accompagnatore, va benissimo. Così come un ragazzo autistico con delle lievi difficoltà». Tutti i partecipanti, che verranno accolti dall’equipe degli esperti dello studio psicopedagogico Parentage - coordinato da Valentina Genitori, Luana Ferlito, e Priscilla Mertoli - saranno affiancati da un tutor e da un operatore o educatore socio-assistenziale o socio-sanitario.

«Per noi, vincere questo bando è un grande successo, perché ho sempre desiderato aprire La Casa di Toti non solo ai nostri ragazzi come residenza, ma metterla a disposizione per tutto il territorio. Adesso, tramite il bando EduCare ci siamo riusciti. Dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi, ci sarà attivo un laboratorio - coordinato da Andrea Pennisi - a cui potranno partecipare i ragazzi nel ragusano». Alcuni si stanno già mettendo alla prova nell’ambito dell’hotellerie, in vista dell’apertura dell’albergo etico. «Covid permettendo, apriremo dopo Pasqua, alla vigilia dell’estate, anche se la festa di inaugurazione la posticipiamo a quando vivremo tempi migliori».

La maggior parte dei laboratori è dedicata ad abilitare i ragazzi a fare ricezione turistica. Tra questi proprio quello di hotellerie, a cui i ragazzi dedicheranno ben cento ore, e quello di cucina, che insegnerà ai ragazzi a preparare le colazioni. «Durante i vari stage che abbiamo fatto negli anni, i ragazzi hanno imparato a preparare cannoli e biscotti. Tant’è che mio marito scherzando mi diceva che, senza ospiti, i ragazzi rischiano di farsi venire il diabete», scherza Sigona, che punta su come insegnare ai ragazzi a gestire un hotel. «Inizialmente sarà composto da due casette arredate da quattro posti ciascuna. Un gruppo prepara la colazione e un altro si occupa delle pulizie delle stanze. La cura dell’hotel sarà completamente a carico dei ragazzi de La Casa di Toti».

Gli interessati possono compilare la manifestazione di interesse sul sito e spedirla a info@lacasaditoti.it