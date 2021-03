I carabinieri di Raddusa hanno denunciato un 53enne di Napoli e un 62enne dello Sri Lanka , ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso . Alcuni giorni fa, un 23enne raddusano si è presentato in caserma per denunciare una truffa con cui gli sono stati sottratti oltre 500 euro .

Il giovane ha raccontato di avere ricevuto un messaggio sul cellulare da un fantomatico indirizzo Poste-info in cui sarebbe stato paventato un imminente blocco della carta prepagata Posta Evolution. Per scongiurare l'interruzione del servizio, al ragazzo sarebbe stato chiesto di collegarsi a un indirizzo web per aggiornare i propri dati. La vittima ha così fatto accesso al sito fornendo il numero identificativo della propria carta. In quello stesso momento, il 23enne ha ricevuto una telefonata da un numero fisso: l’interlocutore, qualificatosi come operatore di Poste Italiane, gli ha detto di non avere ricevuto il codice di identità della carta e gli ha inviato una nuova richiesta mentre era ancora in corso la conversazione telefonica.

È così che la vittima ha fornito l’ultimo tassello al truffatore che ha interrotto la telefonata e ha subito effettuato due acquisti online da 250 euro ciascuno. Attraverso gli accertamenti effettuati è stato accertato che l’utenza chiamante era un numero virtuale, associata da un un’azienda che su internet si occupa di servizi VoIP e mobile a un’utenza cellulare risultata intestata proprio al 62enne. Il truffatore si sarebbe affidato a un’altra società per la gestione del denaro che, interpellata dai militari, ha fornito l’identità del truffatore.