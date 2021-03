Un rogo, la cui matrice non è stata accertata, ha distrutto questa sera tre cassonetti per la raccolta dei rifiuti posizionati lungo via Etnea, all'altezza del civico 692. Le fiamme, secondo le testimonianza raccolte sul posto da MeridioNews, sarebbero partite da alcuni cartoni che si trovavano nei pressi dei contenitori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autobotte e un mezzo di rincalzo. Le operazioni di spegnimento, cominciate intorno alle 21.30, si sono concluse pochi minuti dopo.