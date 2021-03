È stato trovato carbonizzato nella sua abitazione, rannicchiato sotto il letto, come se volesse ripararsi dalle fiamme, ma per lui non c'è stato scampo. L'uomo di 91 anni, residente in via Nazario Sauro, a Paternò, è morto in seguito a un rogo divampato in casa. A trovare il cadavere è stato il figlio che stamattina, intorno alle 9, si è recato a casa del padre.