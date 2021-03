Si terrà domani a Belpasso , nelle piazze Municipio e Stella Aragona, l'evento di sensibilizzazione promosso dalla Lilt di Catania in occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica . La campagna, ideata della Lega italiana per la lotta contro i tumori, è giunta alla ventesima edizione e quest'anno ha al centro il fondamentale connubio rappresentato dalla sana alimentazione e dal corretto stile di vita. «Abbiamo scelto tre nomi importanti dello sport - commenta la presidente della sezione etnea della Lilt, Aurora Scalisi - Rosaria Aiello , Daniele Garozzo e Marco Biagianti hanno condiviso con noi le loro esperienze, sottolineando come anche nello sport agonistico la correlazione tra una giusta alimentazione e l'attività fisica sia importante per stare bene».

La pallanuotista argento alle Olimpiadi Aiello, il plurimedegliato schermidore Garozzo e il calciatore - oggi di calcio a 5 e in passato capitano del Catania Calcio - Biagianti sono i volti di una campagna di sensibilizzazione su un tema che merita costante attenzione. A livello nazionale i testimonial sono lo chef Davide Oldani e l'ex calciatore della nazionale Demetrio Albertini. «Tanti tumori sarebbero evitabili adottando un corretto stile di vita, soprattutto a tavola - continua Scalisi - Il messaggio è abbastanza semplice: alimentarsi correttamente, attività fisica come consuetudine, periodiche visite di controllo. Come Lilt siamo protagonisti della prevenzione a Catania e provincia in tutte le sue forme: con l’informazione e la formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, con l’esecuzione di visite specialistiche prenotabili scrivendo a: legatumoricatania@gmail. com , e con l’assistenza ai malati o già guariti. Prevenire il cancro - conclude la presidente di Lilt - si può».

Nel corso dell'evento di domani l'associazione distribuirà opuscoli informativi e, a quanti si iscriveranno o rinnoveranno l'iscrizione, donerà una bottiglia di olio extravergine di oliva, simbolo della prevenzione e principe della dieta mediterranea. La Settimana nazionale per la prevenzione oncologica è realizzata in partnership con FNOMCeO, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Anci, Coni, CIA-Agricoltori Italiani e l’associazione Città dell'olio. Media partner della LILT in provincia di Catania: RMB (Radio Cuore, Radio Fantastica, Etnaradio, Radio Sportiva) Sestarete, Meridionews.