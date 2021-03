Davanti al rischio di essere arrestati, hanno preferito abbandonare l'auto in corsa e fuggire per le campagne . È quanto accaduto ieri notte sulla statale 192 , nel territorio di Paternò .

Davanti al rischio di essere arrestati, hanno preferito abbandonare l'auto in corsa e fuggire per le campagne. È quanto accaduto ieri notte sulla statale 192, nel territorio di Paternò.

Protagonisti due uomini che viaggiavano a bordo di una Peugeot 307: all'altezza del bivio Iannarello, si sono imbattuti in un posto di blocco. Tuttavia, alla vista dei militari che avevano imposto l'alt, anziché fermarsi i due hanno aperto le portiere e sono scesi dall'abitacolo, con l'auto che è andata a sbattere contro un muro. All'interno del veicolo i militari hanno trovato circa una tonnellata di arance.

Dai controlli è emerso che l'automobile era in custodia giudiziale a un 36enne di Zafferana Etnea, per il quale è scattata la denuncia per violazione colposa dei doveri interenti la custodia del mezzo.