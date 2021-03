Dopo parecchi giorni, passati a sorvolare il cielo di Aci Castello, ieri mattina un bambino di quattro anni è stato colpito , alla fronte e alla guancia, dalla poiana di Harris. Il fatto è avvenuto mentre il piccolo usciva dall'asilo Maria Montessori insieme al papà. Il bambino è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania per essere medicato . L'esemplare, una femmina dell'uccello o riginario del Sud America, da tempo ha scelto di orbitare attorno alle case e sui tetti di via De Roberto , dove è presente l'asilo. Sia i piccoli alunni che i genitori ormai sono impauriti , tanto che hanno scelto di proteggersi con cappucci e ombrelli ogni volta che si trovano nei paraggi preferiti dalla poiana. Dopo i casi già segnalati, ieri il bambino ha riportato un taglio lungo tutta la fronte e uno più piccolo alla guancia destra , come compare nel referto dell'ospedale.

Dopo parecchi giorni, passati a sorvolare il cielo di Aci Castello, ieri mattina un bambino di quattro anni è stato colpito, alla fronte e alla guancia, dalla poiana di Harris. Il fatto è avvenuto mentre il piccolo usciva dall'asilo Maria Montessori insieme al papà. Il bambino è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania per essere medicato. L'esemplare, una femmina dell'uccello originario del Sud America, da tempo ha scelto di orbitare attorno alle case e sui tetti di via De Roberto, dove è presente l'asilo. Sia i piccoli alunni che i genitori ormai sono impauriti, tanto che hanno scelto di proteggersi con cappucci e ombrelli ogni volta che si trovano nei paraggi preferiti dalla poiana. Dopo i casi già segnalati, ieri il bambino ha riportato un taglio lungo tutta la fronte e uno più piccolo alla guancia destra, come compare nel referto dell'ospedale.

«Erano circa le 13.15, mentre uscivamo dall'asilo e la poiana volava sopra le nostre teste, da un palazzo all'altro, come fa ormai da giorni - racconta il papà del bambino a MeridioNews - Poi ci ha guardato per un po': è stato come se avesse aspettato che io mi distraessi. Non appena mi sono girato è volata in picchiata su mio figlio. Credo lo abbia ferito con le zampe puntando alla fronte. Fortunatamente si tratta di un'escoriazione, ma per poco non gli prendeva l'occhio. Adesso deve curarsi con l'antibiotico».

Al bambino sono stati dati sette giorni di prognosi e il padre ha presentato denuncia presso i carabinieri di Catania. «L'ho fatto proprio per segnalare la situazione - continua - Se mio figlio si procura una breve ferita mentre gioca credo sia normale. Però in questo caso può capitare ad altri bambini. Spero che il Comune, o chi per loro, faccia qualcosa».

Nel frattempo nella città marinara la poiana è stata al centro del dibattito. Tra chi lascia da mangiare all'animale, passando per i tanti che hanno paura, fino a qualche malintenzionato che, secondo alcune testimonianze, vorrebbe allontanare il rapace in maniera non proprio esemplare. Dal comando distaccamento forestale di Catania fanno sapere a MeridioNews che l'animale è già stato individuato e adesso si sta cercando di acclimatarlo per riprenderlo tramite delle esche e portarlo al sicuro. Il comandante Andrea Munzone sottolinea che le operazioni stanno andando avanti «La poiana non è stata ancora catturata - commenta - Stiamo facendo il possibile per rasserenare l'animale, che ha il nido su una palma vicino alla scuola. Giustamente tutti sono spaventati. La questione è molto delicata. Ci stiamo muovendo insieme alla protezione civile di Aci Castello affinché si tuteli sia la salute pubblica che quella della poiana».